Названы самые желанные подарки на 23 Февраля

Российские мужчины рассказали о подарках, которые хотели бы получить на День защитника Отечества. Предпочтениями они поделились с социологами, сообщает "Москва 24".
Больше всего 23 Февраля россияне хотят ощутить внимание близких – об этом заявили 27% респондентов. На втором месте оказались автомобили – их ждут 17% опрошенных. Еще 15% надеются получить туристическую путевку, а 13% мечтают о своем доме или квартире. Примечательно, что 14% мужчин отказались от презентов, передает РИА Новости.
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