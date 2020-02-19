Синоптик раскрыл причины аномально теплой зимы в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему зима в России выдалась аномально теплой. По мнению синоптика, причиной стало Североатлантическое колебание, передает "Москва 24".
Вильфанд пояснил, что оно привело на территорию страны воздушные потоки из Атлантики, которые смогли добраться даже до самых холодных уголков России. Метеоролог обратил внимание, что температура зимой превышала норму на рекордные 25-28 градусов. В ближайшее время похолодания ждать не стоит, сообщает РИА Новости.
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