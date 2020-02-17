Назван лучший российский регион по качеству жизни

Эксперты определили российские регионы, в которых условия для жизни наиболее благоприятны. При составлении рейтинга специалисты опирались на данные Росстата, Минфина, Минздрава, ЦБ и других источников, сообщает РИА Новости.
Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ленинградская область, Калининградская область и Югра, передает телеканал "360".
Самое низкое качество жизни зафиксировано в Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Курганской области и на Алтае. В этих регионах наблюдается низкий уровень социально-экономического развития, уточняет URA.ru.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
ЛИОНУ на мыло
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Очень хочется назад в СССР