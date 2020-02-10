В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 12 февраля продлен желтый уровень погодной опасности. "Погода потенциально опасна. Местами гололедица", – цитирует Гидрометцентр России RT.
В ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, следует парковать автомобили вдали от них.
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