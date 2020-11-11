При правительстве создается межведомственная группа для поддержки креативных индустрий

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и ФГБУ "Роскультцентр" организовала сессию Creative Business Forum "Потенциал креативных индустрий для России будущего". Она состоялась 11 ноября, в первый день работы форума "Сильные идеи для нового времени".

Открыл дискуссию первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность совместной работы общества и власти для развития креативных индустрий, которые на данный момент уже можно рассматривать в качестве важнейшего показателя конкурентного преимущества каждой страны.

"Поддержка государства в этом процессе, безусловно, потребуется. Но спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-нибудь одного ведомства не получится", – объяснил Сергей Кириенко необходимость координации.

Примером такого сотрудничества может послужить прошедшая в сентябре 2020 года Российская креативная идея. Мероприятие объединило в себе 14 креативных индустрий и более тысячи мероприятий по всей стране. Ключевой его площадкой стал Парк Горького в Москве, который лично посетили свыше 250 тысяч человек, а зрителями онлайн-трансляции стали более 15 миллионов пользователей Сети.

Именно там, подчеркнул Сергей Кириенко, от общественности поступил запрос на такую площадку, которая бы позволила на постоянной основе встречаться с представителями власти. И эти просьбы были услышаны.

"Могу сказать, что мы договорились о создании Межведомственной рабочей группы при правительстве Российской Федерации и администрации президента", – рассказал Кириенко.

"Мы должны сами показать соответствующий пример взаимодействия", – добавил он. Рабочая группа будет функционировать только в том случае, если сумеет объединить представителей министерств, ведомств и креативных индустрий, объяснил первый заместитель руководителя администрации президента.

Сам он станет сопредседателем этого объединения. Такую же должность займет и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Чиновник также курирует национальный проект "Культура".

О реализации последнего рассказала министр Культуры Ольга Любимова. По ее словам, в стране проводится целый комплекс мер, благодаря которым даже небольшие коллективы в регионах получили возможность рассчитывать на государственную поддержку. "Важно действительно придумать, как активизировать эти самые малые формы поддержки творческого развития в регионах", – подчеркнула она.

Директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Денис Молчанов напомнил, что одной из целей нацпроекта "Культура" является трехкратный рост посещаемости различных мероприятий к 2024 году. А по мнению генерального директора "Национальной медиа группы" Ольги Паскиной, в особенной поддержки нуждаются молодые кинематографисты.

По мнению основателя и председателя совета директоров группы компаний "Рики" Ильи Попов флагманом креативных индустрий выступает анимация. И спрос на нее с развитием современных технологий растет в геометрической прогрессии.

"Сейчас наступает золотое время для контента", – уверен генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Он отметил, что ведущую роль в доставке любого контента до своей аудитории играют цифровые платформы.

Заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова рассказала об инициативе по изменению Федерального закона "О народных художественных промыслах" для того, чтобы он лучше защищал мастеров и помогла им. А губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова рассказала о том, как в подконтрольном ей регионе с помощью социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум и ФГБУ "Роскультцентр" удалось создать законодательство, регламентирующее работу креативных индустрий.

Также во встрече приняли участие председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, президент Ассоциации IPChain, генеральный директор АО "Фирма Мелодия" Андрей Кричевский, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент Altcommunication Group Егор Альтман и руководитель онлайн мастерской разработки игр для обучения studiogame.ru, директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.