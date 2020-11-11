Росреестр рассекретил недвижимость сыновей Чайки

Юрий Чайка покинул пост руководителя надзорного органа в январе 2020 года. Он перестал быть особо охраняемой персоной.
"Поэтому Росреестр рассекретил сведения о недвижимости его семьи", – пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источник в федеральном ведомстве.
Журналисты изучили выписки на семь объектов недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. По данным СМИ, Игорь Чайка владеет двумя таунхаусами, земельными участками в поселках Горки-8 и Успенское.
В собственности Артема Чайки – дом в Успенском площадью более 1,9 тысячи квадратных метров и участок земли размером 43 сотки, сообщают журналисты. "Также на братьев записаны разные хозяйственные постройки, которые недавно были засекречены", – пишут "Открытые медиа".
Напомним, что в 2015 году Росреестр заменил имена Игоря и Артема Чайки на ЙФЯУ9 и ЛСДУ3 соответственно. Это произошло после расследования блогера Алексея Навального. В дальнейшем в качестве владельцев недвижимости ведомство указывало "физическое лицо" или "Российская Федерация".
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