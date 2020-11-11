Кириенко и Чернышенко займутся развитием творческих индустрий

Для развития творческих будет создана специальная рабочая группа. В нее войдут представители Администрации президента и правительства, рассказал Кириенко в ходе форума "Сильные идеи для нового времени".
"Мы договорились с Дмитрием Чернышенко, вице-премьером правительства России, который за это направление отвечает, что мы с ним будем сопредседателями этой рабочей группы", – сказал первый замруководителя Администрации президента.
Идею создать рабочую группу предложили представители креативных индустрий. Кириенко считает важным объединить в рабочей группе представителей министерств, ведомств и самих творческих отраслей, сообщает ТАСС.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 11-13 ноября в Москве. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.
Во время подготовки к форуму было собрано порядка 15 тысяч идей по развитию экономики в России. Авторы инициатив расскажут о них представителям органов власти.
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