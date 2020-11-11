Большинство россиян хотят сменить работу

Эксперты одного из популярных сервисов по трудоустройству обнародовали результаты исследования среди россиян, в ходе которого у участников спросили об их карьерных и других планах на новый год. В нем приняли участие свыше пяти тысяч человек.
Выяснилось, что в 2021% году 43% опрошенных намерены сменить место работы. При этом около 20% хотят найти подработку. Еще 18% планируют начать копить деньги, а другие 14% хотят приобрести машину или квартиру. 11% респондентов заявили о планах отправиться в путешествие, передает телеканал "360".
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