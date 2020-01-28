Бросили студентов на убой: как украинцы начали гордиться позорным провалом

В природе не существует достоверного с исторической точки зрения описания произошедшего 29 января 1918 года на небольшой станции железной дороги в 130 километрах от Киева. Это, однако, не помешало украинским националистам превратить бой под Крутами в символ национально-освободительного движения и восстания не просто против власти Советов, но и против русского мира вообще.



История Гражданской войны в России практически полностью состоит из трагических эпизодов. Другого ожидать трудно, поскольку на протяжении нескольких лет – с 7 ноября 1917 года по 16 июля 1923 года бывшие граждане одной империи при поддержке иностранных государств активно уничтожали друг друга и сеяли страдания и разрушения вокруг себя.



В дальнейшем некоторые из этих страшных событий подавались историками как нечто другое. Ярким примером может послужить история боя под Крутами, который произошел 29 января 1918 года. Сейчас на Украине произошедшее подается как пример эпизода национального восстания, борьбы за право украинцев говорить на родном языке и так далее.

Однако настоящие события к бытующим на современной Украине пропагандистским штампам имеют крайне слабое отношение. Если подойти к событиям того дня с холодной головой, то выяснится, что речь идет не о примере мужества и героизма, а о подлости и беспринципности людей, бросивших горстку одурманенных пропагандой совсем юных ребят – студентов и гимназистов – буквально на убой перед превосходящими силами Красной армии.

Порядка трех тысяч красноармейцев при поддержке артиллерийской батареи и бронепоезда продвигались по направлению к Киеву, когда у железнодорожной станции под селом Круты встретили отряд численностью в 420 бойцов, у которых было 16 пулеметов и одно орудие с бронепоездом.

История знает примеры, когда такой перевес не спасал советские войска от разгрома, однако тогда рабоче-крестьянской армии противостояли кадровые русские офицеры. В данном же случае речь шла о горстке студентов и гимназистов, которых руководство Украинской Народной Республики не дрогнувшей рукой отправило на смерть.

В итоге до сих пор точно неизвестно, сколько гимназистов погибли в бою, сколько пропали без вести при отступлении, а сколько попали в плен и были расстреляны. Эта история, тем не менее, была поднята на щит украинскими националистами как пример борьбы украинской молодежи за независимость своей страны.

Логично, что идея создания Мемориала памяти героев Крут витала на Украине с того момента, как страна обрела независимость. 25 августа 2006 года она наконец воплотилась в жизнь. С тех пор миф о бое, произошедшем 29 января 1918 года, только обрастал новыми невероятными подробностями. Сейчас те события трактуются едва ли не как разгром полчищ красноармейцев небольшим отрядом украинских патриотов.