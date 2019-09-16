Сделано заявление о присоединении Украины к России

Крым вошел в состав России по итогам референдума, в котором приняли участие почти все жители полуострова. Подавляющее большинство проголосовавших однозначно высказались за то, чтобы регион стал российской землей. Обратной ситуации никогда не произойдет.
Впрочем, у Киева есть шанс оказаться в одной и той же стране с Крымом. "Если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого", – цитирует НСН члена Совета Федерации Сергей Цекова.
Слова спецпредставителя Госдепартамена США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что "рано или поздно" Крым войдет в состав Украины, больше говорят об уровне информированности и ответственности за свои слова американского чиновника, а не о реальном положении дел. Для того, чтобы всерьез говорить об этом, нужно не понимать глубинных процессов, которые происходят и в России, и на Украине.
Сергей Цеков напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова, еще когда он находился в составе Украины, стремились стать частью России и оспаривали справедливость решения 1954 года, одним росчерком пера передавшего Крым Украинской ССР. Вопросов же к процедуре, по которой эта несправедливость была устранена, быть не может. "Россия ничего не захватывала, не оккупировала – мы самоопределились в соответствии с международными стандартами", – подчеркнул сенатор.
Романтика крымской ночи...— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) September 16, 2019
Крым Россия pic.twitter.com/Q7JvyiW8JA
При этом, по его словам, возможно, что у украинских властей есть шанс круто изменить судьбу своей страны. "Убежден, что отношения Украины с Россией будут улучшаться вплоть до очень тесного сотрудничества Киева с Таможенным союзом, а в перспективе – вхождения в состав союзного государства России и Белоруссии", – подчеркнул Сергей Цеков.
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