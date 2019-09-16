Сделано заявление о присоединении Украины к России

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины о судьбе Крыма. Сенатор отметил, что единственным шансом для Киева оказаться с российским полуостровом в одной стране – войти в состав России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, в котором приняли участие почти все жители полуострова. Подавляющее большинство проголосовавших однозначно высказались за то, чтобы регион стал российской землей. Обратной ситуации никогда не произойдет.

Впрочем, у Киева есть шанс оказаться в одной и той же стране с Крымом. "Если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого", – цитирует НСН члена Совета Федерации Сергей Цекова.

Слова спецпредставителя Госдепартамена США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что "рано или поздно" Крым войдет в состав Украины, больше говорят об уровне информированности и ответственности за свои слова американского чиновника, а не о реальном положении дел. Для того, чтобы всерьез говорить об этом, нужно не понимать глубинных процессов, которые происходят и в России, и на Украине.

Сергей Цеков напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова, еще когда он находился в составе Украины, стремились стать частью России и оспаривали справедливость решения 1954 года, одним росчерком пера передавшего Крым Украинской ССР. Вопросов же к процедуре, по которой эта несправедливость была устранена, быть не может. "Россия ничего не захватывала, не оккупировала – мы самоопределились в соответствии с международными стандартами", – подчеркнул сенатор.

При этом, по его словам, возможно, что у украинских властей есть шанс круто изменить судьбу своей страны. "Убежден, что отношения Украины с Россией будут улучшаться вплоть до очень тесного сотрудничества Киева с Таможенным союзом, а в перспективе – вхождения в состав союзного государства России и Белоруссии", – подчеркнул Сергей Цеков.