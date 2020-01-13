После того, как Ангела Меркель начала страдать от приступов дрожи во время официальных мероприятий, в Германии и других странах поползли слухи о проблемах со здоровьем главы немецкого правительства. Сама она, как и ее окружение, настаивает, что на работоспособности эти досадные инциденты никак не сказываются.
Таким же мнением поделилась и бывший замминистра иностранных дел Украинцы Елена Зеркаль, лично видевшая канцлера Германии. "Она докладывала бюджет, выглядела свеженькой, невзирая ни на что. Мозг ясный, никакого впечатления усталости", – цитирует "Царьград" украинскую чиновницу. Она добавила, что Меркель блестяще удерживала внимание аудитории и управляла залом.
Ранее о состоянии здоровья политика ходили настолько пугающие слухи, что немцы стали беспокоиться из-за возможности досрочной отставки канцлера Германии. Также эксперты говорили о том, что приступы дрожи поставили крест на возможности продолжения ее карьеры в общеевропейских структурах после ухода с поста главы немецкого правительства.
Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера с 2005 года. Она стала первой женщиной, возглавившей правительство Германии.
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