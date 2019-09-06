Соловьев жестко раскритиковал известного ведущего за фильм о Беслане

Ведущий остался недоволен творчеством журналиста. Картина вызвала у него негодование и гнев. Владимир Соловьев посоветовал создателю фильма "Беслан. Помни" ограничиться съемками в рекламных роликах и не лезть в "большую журналистику".
Владимир Соловьев возмутился изложением представленных в ленте фактов о событиях в Северной Осетии 1 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу. Его взбесило то, что Юрий Дудь обвинил в трагедии не террористов, а российские власти.
Ведущий словесно отхлестал коллегу, перейдя на оскорбления. "Раньше был бездарным спортивным журналистом, теперь полез в другую область... Лучше бы Head&Shoulders дальше рекламировал. В этой башке кроме химэлементов Procter&Gamble ничего нет... Ноль сопереживания", – заявил Владимир Соловьев в эфире радиостанции Вести FM.
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