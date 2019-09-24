Стали известны подробности скандала с Владимиром Соловьевым на съемках шоу

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, как устроил скандал во время съемок шоу "Вечер" на канале "Россия 1". Участник конфликта с другой стороны – общественный деятель Григорий Амнуэль – озвучил свою точку зрения.

Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграме" рассказал поклонникам о том, как эмоционально воспринял запись одного из эфиров. "Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало", – признался ведущий.

Такую реакцию у него вызвал "либеральный бред" про историю Второй мировой войны. Выяснилось, что более чем спорный тезис во время съемок программы озвучил общественный деятель Григорий Амнуэль.

"Владимир перешел на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил", – цитирует его "Царьград". Амнуэль повторил свои тезисы, в частности о том, что считать советских солдат, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Польши, полноценными жертвами агрессии нельзя. "Пленены они были под Варшавой, а не под Москвой", – пояснил гость программы.

Судя по всему, общественный деятель возложил ответственность за холокост не на непосредственных исполнителей массового истребления евреев в Европе, а на советский народ. Соловьев признался, что до такой подлости не смог додуматься даже участник программы из Польши, которого он выгнал из студии.

"Крик, который был в студии, это еще не все. Мы потом еще поговорили, что называется, за кулисами", – интригующе добавил Амнуэль. Однако словесная перепалка в драку не перешла. "Мы с Владимиром вполне имеем возможность говорить", – подчеркнул общественный деятель.