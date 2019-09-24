Соловьев оправдался за ор в прямом эфире

Владимир Соловьев объяснил, почему сорвался на крик в прямом эфире на телеканале "Россия 1". По его словам, он не мог более слышать "либеральный бред" и поддался эмоциям, передает RT.
"Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать", – пишет Соловьев в своем Telegram-канале, отмечая, что неравнодушен к теме истории России. В апреле телеведущий также позволил эмоциям взять верх и выгнал эксперта из Польши Якуба Корейбу за высказывания о событиях Второй мировой войны.
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