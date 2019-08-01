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Общество

Володин предложил меры по предотвращению лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com
Для сохранения леса нужно разбивать его на просеки там, где это возможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо расширить просеки до уровня, который позволит остановить как низовой, так и верховой пожар. 
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Уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения лесных пожаров, сказал председатель нижней палаты парламентским журналистам. "В прошлом году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Более широкая просека позволяет остановить распространение пожара", – сказал спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Но вместо расширения просек лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами деревьев, отметил Володин, добавив, что такой подход распространен повсеместно.

"Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек", – сказал председатель нижней палаты.

Для сохранения леса нужно обязательно разбивать его на просеки, указал спикер. Сегодня их ширина составляет максимум шесть метров. Необходимо расширить их до такого уровня, чтобы остановить низовой и верховой пожары, подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь Госдума запросит информацию о мерах, принятых профильными ведомствами после принятия нормы, допускающей расширение просек. Также рабочая группа нижней палаты проанализирует законодательство и правоприменительную практику и внесет предложения по доработке нормативно-правовой базы.

Володин призвал власти в регионах ответственнее подходить к лесоустройству. Прежде всего это касается выдачи порубочных билетов там, где отсутствуют просеки, отметил спикер Госдумы.

"Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе", – подчеркнул Володин.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии. Общая площадь охваченных огнем территорий в настоящее время составляет около трех миллионов гектаров, в зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.

Автор: 1 августа 2019, 15:34

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