Россиян предупредили об аномальной погоде в августе

Специалист Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в этом году август будет аномально холодным в некоторых регионах России. В начале месяца в Центральном федеральном округе, Приволжском и Северо-Западном округах температура окажется на 5-10 градусов ниже нормы, передает Пятый канал.
При этом в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае будет теплее, чем обычно. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края столбики термометров поднимутся до +32, сообщает "Российская газета".
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