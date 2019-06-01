Пациентам из Архангельской области помогут в лучших больницах Москвы
В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в России" любой гражданин страны имеет право имеет право бесплатно лечиться в любом городе страны, вне зависимости от места жительства. Однако далеко не все регионы установили прямые контакты на уровне правительств, чтобы облегчить людям реализацию этого права.
Москва и Архангельская область на такой шаг пошли. Теперь для того, чтобы жителю Ленского района Архангельской области получить доступ к передовым методикам лечения, применяемым в столичных клиниках, достаточно будет предоставить полис ОМС и подтвержденный диагноз. Помочь правильно подготовить документы пациентам смогут в специальном кабинете в городской центральной больнице Яренска.
Москву власти Архангельской области выбрали не случайно – столичное здравоохранение справедливо считается одним из лучших в стране. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, пациентов будут не только лечить, но и абсолютно бесплатно обеспечивать всем необходимым – от питания до лекарств.
"Министерством здравоохранения выделены квоты на оказание высокотехнологичной помощи иногородним гражданам в московских клиниках. И пациентов из других регионов, которые поступают к нам по этим квотам, мы тоже лечим бесплатно", – цитирует "Московский комсомолец" директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, нейрореаниматолога, профессора Сергея Петрикова.
В городе, по его словам, уже несколько лет действует программа "Москва – столица здоровья", благодаря которой пациенты из разных регионов России получают доступ к уникальным методикам лечения. Это позволяет добиться высоких результатов в медицинском обслуживании.
Например, на установке для дистанционного облучения патологических образований в труднодоступных отделах мозга, которую называют гамма-ножом, за год успевают пройти лечение до 600 пациентов. При этом в западных странах аппарат сопоставимой мощности успевает обслужить лишь 400 больных.
"Именно доступность высокотехнологичных методов лечения является одним из базовых показателей развития здорового общества", – уверен сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. Он особенно отметил отсутствие бюрократической волокиты, которая могла бы сильно осложнить и замедлить процесс лечения пациентов из других регионов.
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