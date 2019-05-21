Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что закон был разработан парламентариями во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Этот документ важен для граждан.
"Его очень ждут сотни тысяч наших граждан", – отметил спикер нижней палаты парламента. "Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек", – добавил Володин.
Теперь медицинские организации обязаны предоставлять родственникам или законным представителям возможность посещать пациента, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Порядок доступа разработает Министерство здравоохранения России.
Авторы закона объяснили необходимость предложенных изменений тем, что пока право пустить или не пустить родственников пациента в реанимацию является "жестом доброй воли главного врача". Такая ситуация часто становится причиной негативной реакции.
Напомним, что во время прямой линии с президентом России в 2016 году актер Константин Хабенский обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить посетителям доступ к пациентам реанимационных отделений. Он отметил, что на практике с реализацией этого права возникают сложности. Российский лидер поручил решить этот вопрос.
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