Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию

Госдума 21 мая приняла в третьем чтении поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Теперь близким – родителям, другим членам семьи или законным представителям – будет разрешено посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.

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