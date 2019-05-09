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Общество

В Москве на Красной площади проходит парад Победы в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 9 мая 2019 года Россия отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Повсюду флаги, георгиевские ленты, праздничные плакаты, передает "Москва 24". Самым ярким событием является парад на Красной площади.

9 мая 2019, 10:37

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