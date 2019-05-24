Москвичей предупредили о грозе и ливне

В ближайшие выходные погода в столичном регионе будет неустойчивая. В субботу столбики термометров поднимутся до +21…23 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозой и сильным ветром.
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. Днем температура в столице поднимется до +22…24, цитирует эксперта агентство НСН.
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