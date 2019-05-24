Жителей Москвы предостерегли от агрессивных ворон

Москвичей предупредили о периоде вывода птенцов у ворон. По словам экспертов, птицы будут вести себя крайне агрессивно по отношению к людям. Проявляющие чрезмерное любопытство по отношению к потомству пернатых могут подвернуться атаке.

В мае-июне пара серых ворон охраняет гнездо, где находятся птенцы. При этом у птиц возникает страх за потомство – они готовы защищать его, несмотря ни на что. "Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки", – цитирует экспертов телеканал "360".