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Общество

Жителей Москвы предостерегли от агрессивных ворон

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Москвичей предупредили о периоде вывода птенцов у ворон. По словам экспертов, птицы будут вести себя крайне агрессивно по отношению к людям. Проявляющие чрезмерное любопытство по отношению к потомству пернатых могут подвернуться атаке.

В мае-июне пара серых ворон охраняет гнездо, где находятся птенцы. При этом у птиц возникает страх за потомство – они готовы защищать его, несмотря ни на что. "Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки", – цитирует экспертов телеканал "360". 

24 мая 2019, 09:09

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