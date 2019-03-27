Найдены доказательства инсценировки гибели группы Дятлова

Эксперты программы "Прямой эфир" выдвинули неожиданную версию трагедии на перевале Дятлова. Они утверждают, что обстоятельства гибели туристов могли инсценировать.



Гость передачи Владимир Сунгоркин рассказал, что студенты поставили палатку посреди крутого склона. Рядом не было деревьев или стоящих валунов. По мнению специалиста, даже туристы с небольшим опытом знают, что в таком месте нельзя ставить лагерь. "Там крутой склон, сильно продуваемое место. Я на их месте скатился бы на лыжах вниз, чтобы прекрасно, спокойно провести там ночь", – отметил он.

Эту точку зрения поддержал и другой эксперт – Николай Варсегов. В эфире передачи он заявил, что зафиксированное в официальном документе местоположение временного жилища могли подделать. Специалист объяснил, что если бы лавина сошла, то тогда в палатке был бы сильный беспорядок. Кроме того, люди физически не могли пройти по снегу 1,5 километров.

В передачи прозвучали и другие версии трагедии. Местные жители заявили, что студентов мог убить снежный человек, который обитает в горах Северного Урала. Однако специалисты отказались рассматривать такую возможность, передает Ura.ru.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти студентов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. По неизвестным причинам среди ночи туристы покинули палатку и не вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были серьезные травмы. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.