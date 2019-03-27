Найдены доказательства инсценировки гибели группы Дятлова
Гость передачи Владимир Сунгоркин рассказал, что студенты поставили палатку посреди крутого склона. Рядом не было деревьев или стоящих валунов. По мнению специалиста, даже туристы с небольшим опытом знают, что в таком месте нельзя ставить лагерь. "Там крутой склон, сильно продуваемое место. Я на их месте скатился бы на лыжах вниз, чтобы прекрасно, спокойно провести там ночь", – отметил он.
Эту точку зрения поддержал и другой эксперт – Николай Варсегов. В эфире передачи он заявил, что зафиксированное в официальном документе местоположение временного жилища могли подделать. Специалист объяснил, что если бы лавина сошла, то тогда в палатке был бы сильный беспорядок. Кроме того, люди физически не могли пройти по снегу 1,5 километров.
В передачи прозвучали и другие версии трагедии. Местные жители заявили, что студентов мог убить снежный человек, который обитает в горах Северного Урала. Однако специалисты отказались рассматривать такую возможность, передает Ura.ru.
Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти студентов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. По неизвестным причинам среди ночи туристы покинули палатку и не вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были серьезные травмы. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.
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