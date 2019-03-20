В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
Специалистам удалось найти тот самый кедр, рядом с которым были обнаружены тела погибших. Их советские предшественники выдвинули версию о том, что студенты ломали ветки дерева, чтобы развести костер.
Но корреспондент Андрей Горбунков считает, что в этом не было необходимости, так как "рядом было много валежника". Он предположил, что "кто-то мог загнать" студентов на дерево. "Может, люди от кого-то спасались? Будем проверять эту версию", – заявил он.
Гляциолог Виктор Поповнин пришел к выводу, что студенты получили серьезные травмы в результате лавины. По словам эксперта, крутизна склона, на котором находились палатки, составляла больше 20 градусов, а для схода лавины достаточно наклона в 12-15 градусов.
"В том месте, где стояла палатка, количество снега даже в этом году, когда осадков было немного, измеряется от 1 до 1,6 метра. Если снега было больше и он был более плотным, это могло спровоцировать лавину достаточно больших размеров", – передает его слова сайт "Комсомольская правда".
С этой версией не согласен судмедэксперт Эдуард Туманов. Он заявил, что такие раны "невозможно было получить в рамках лавинной версии". Специалист утверждает, что природные условия не могли стать причиной смерти туристов. "Мы ходили по склону, и нам, физически крепким и здоровым мужчинам, было довольно тяжело преодолевать все эти расстояния. А бежать с травмами и вовсе невозможно", – заключил он.
Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в горах Северного Урала. По неизвестным причинам среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно. Туристы замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия, известно как перевал Дятлова.
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