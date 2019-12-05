Берлин оправдали за скандал с "новыми Скрипалями"

Россия и весь мир наблюдают за тем, как в западном медиапространстве раскручивается новый скандал по хорошо знакомому сценарию. Не случайно нынешнее обострение уже называют делом "новых Скрипалей". Речь идет об убийстве Зелимхана Хангошвили. Бывший чеченский полевой командир был застрелен в центре Берлина еще в августе 2019 года.
Примечательно, что в тот же день ведущие немецкие СМИ, не имея на руках никаких фактов и улик, озвучили версию "русского следа" в произошедшем. Однако официальные лица в Германии, в том числе и канцлер Ангела Меркель, до недавнего времени сохраняли молчание относительно произошедшего. На это обстоятельство обратил внимание политолог Александр Сосновский.
"Почему Берлин сделал такую бесконечную паузу перед высылкой дипломатов и поддержанием тезиса о "руке Москвы". Есть два ответа, и оба они в пользу того, что Германия не заинтересована в ухудшении отношений с Россией", – заметил эксперт в своем "Телеграм".
Одни и те же приёмы. Опять Запад трупиками своих ненужных служак машет. Хангошвили, убитый в Берлине, 100% креатура западных спецслужб, на них работал, поджигая Кавказ и неся там террор. Сами убили - сами оплакивают - сами Россию обвиняют. Скучно, девочки..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 4, 2019
Согласно первой версии, такой паузой Берлин дал Москве возможность озвучить свою версию произошедшего. Связь убитого с воевавшими против российской армии боевиками очевидна, в связи с чем ситуацию можно было бы сравнить с ликвидацией исламиста любой другой страной. Достаточно было лишь заявления российской стороны. "Однако Москва по каким-то причинам на этот вариант не пошла. Либо не захотела ввязываться в операцию, где главную роль играла не Россия", – считает Александр Сосновский.
Согласно второму варианту, все это время Берлин пытался отбиться от внешнего давления, которое провоцировало немецкие власти отреагировать точно по сценарию с отравлением Скрипалей. "Вероятно, Лондон оказывал сильнейшее давление, требуя солидарности, и Берлин тянул с ответом до вчерашнего дня", – предположил политолог.
Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 4, 2019
Россия ответит симметрично. Это очевидно. Интрига в другом: состоится ли встреча в Париже 9 декабря Путина и Меркель?
По его словам, если верен второй сценарий, то российской стороне стоит готовиться к новому витку обострения международной ситуации. Ведь реакции на произошедшее потребуют не только от Берлина, но и от других европейских столиц.
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