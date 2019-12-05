Берлин оправдали за скандал с "новыми Скрипалями"

Главный редактор немецкого журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН, публицист и политолог Александр Сосновский обратил внимание на любопытную психологическую деталь в дипломатическом скандале, разгоревшемся в Германии по следам убийства в Берлине чеченского боевика. Судя по всему, немецкие власти как могли старались избежать обострения.



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