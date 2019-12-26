Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"

"Как можно было подписать с нами, с "Транснефтью", транзит на десять лет?!" – словно обвиняя россиян в излишнем доверии к украинцам, возмутился Вячеслав Ковтун. "То есть вы десять лет будете снабжать нас нефтью", – изложил он свое видение условий соглашения.
На замечания гостей студии о том, что слово "транзит" не предполагает поставок в саму страну, политолог ответил, что Незалежная найдет способ заполучить не предназначенные ей энергоносители. "Прошу записать: Ковтун признался, что Украина ворует нефть", – отреагировал на его слова Владимир Соловьев. "Притом самым варварским методом – отсасыванием нефти!" – развил он свою мысль об угрозе украинского гостя, из-за чего та приобрела двойной смысл.
"Вы лично проводите маршруты?" – поинтересовался российский журналист. "Там есть специалисты", – не стал отпираться политолог. Однако "отсасывание" транзитной нефти называть воровством отказался. "Мы ее как бы приватизируем по ходу и все. Это будет нормально, это будет рынок", – заявил Ковтун.
Он добавил, что в случае возникновения юридических проблем из-за отбора нефти, которую оплатила другая страна, Украина обратится в стокгольмский арбитраж. Политолог выразил уверенность, что он и в этом случае встанет на сторону Киева и признает всю нефть, попавшую в трубопровод страны, украинской. "И вы согласитесь, но сначала будете возражать", – заключил Ковтун.
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