Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки читателям

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Четверг 26 декабря
Лента новостей
16:45
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
16:15
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
15:54
"Губы-осьминоги": переделанную Дану Борисову перестали узнавать
15:43
Славянский гороскоп на 2020 год
15:38
"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане
15:38
Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались
15:23
"Поняла, что пора": звезда шоу "Уральские пельмени" намекнула на свадьбу
14:41
Сибирь утонула в сугробах (видео)
14:40
"Наколи мне, кольщик, купола": Беркова собралась сделать тату на сосках
14:40
Путин и Зеленский договорились по Донбассу: ДНР и ЛНР ждет мрачное будущее
14:29
"А как же Эрнст?": беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца
14:28
"Должна висеть на доске позора": Асмус ужаснула своим видом
14:25
Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии
14:12
Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной
14:08
Журналистку "Новой газеты" увезли в неизвестном направлении после обысков
13:58
Беременная Савельева обнажила свое главное достоинство
13:48
Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
13:46
Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением
13:35
После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре
13:32
Годовалый ребенок упал со второго этажа в ТЦ
13:24
"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна
13:18
Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак
13:15
Лопес в латексном костюме произвела фурор
13:15
Батрутдинов в ужасе от измены финалистки шоу "План Б"
13:08
У наглого Порошенко отобрали деньги
12:53
В Москве напали на сотрудника Росгвардии
12:46
Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
12:30
"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу
12:29
"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
12:27
Как правильно заряжать смартфон
12:23
В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена
12:10
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
12:00
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах
11:48
Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице
11:45
"Заканчивайте уже!": дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала спустившуюся в метро Лободу
11:32
"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал
11:24
Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека
11:20
Старый Новый год с Денисом Мацуевым
11:18
"Это ее альфонс": Бледанс застукали в компании молодого мачо
10:58
Стало известно о помолвке звезды фильма "Сумерки"
10:53
"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах
10:46
Известный телеведущий сильно растолстел от горя
10:41
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
10:35
На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути
10:28
Популярный блогер устроил Бузовой прилюдную сцену ревности
10:11
Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье
09:49
"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян
09:42
Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева
09:30
В ТРЦ "Европейский" открывается пространство иммерсивного искусства
09:17
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
09:15
В московском метро женщина устроила поножовщину
09:01
Окрепнувшему рублю предрекли взлет
08:41
Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ
08:40
"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве
08:33
"Настроена очень воинственно": Степаненко и дочь объединились против Петросяна
08:07
Жена Шумахера прервала молчание после скандала
06:43
Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку
04:37
"Запрещенные вещества": Билана предупредили о серьезной опасности
02:19
Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой
02:01
Порошенко поставил на место выскочку Зеленского
00:14
Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку
22:02
"Чушь какая-то!": экс-супруга Краско попалась на лжи о беременности
21:53
Украинцы нашли новое применение захваченному Крымскому мосту
21:50
В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий
21:36
Умер знаменитый писатель
21:12
На Кемеровском курорте сноубордист подрался с глухарем
21:06
Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной
20:59
Москвичей предупредили о густом тумане
20:25
В Петербурге мужчине прострелили шею из-за неоплаченного проезда на автобусе
20:13
Транжиру Маркл заставили умерить непомерный аппетит
19:39
В Петербурге в результате аварии погибли люди
19:17
Украину подняли на смех из-за "жесткого" ответа Путину
19:08
"Я сама виновата!": обессиленная Асмус сделала признание
18:48
Костенко дала жесткий отпор злопыхателям
18:33
"Не дай Бог!": Петросян отмахнулся от возможного ребенка молодой жены
18:27
Под Москвой у приезжей нашли два килограмма наркотиков
18:02
"Ни разу меня не навестил": жена-пенсионерка раскрыла всю правду о Солнцеве
17:57
"Загляденье": наряженные Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг
17:35
В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин
17:08
Дмитрий Борисов побил Андрея Малахова под Новый год
16:58
"Мелковато": о чем мечтают россияне
16:22
Выпить и выжить: врач дал важные советы на Новый год
16:15
Разбалованная дочь Галкина шокировала своими предпочтениями
16:04
"У меня аж часы встали": трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ
15:54
Названы простые способы борьбы с насморком
15:48
Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую
15:36
"Главный косяк": названа проблема поезда через Крымский мост (видео)
15:23
Молодая жена подарила Цекало голую женщину
15:22
"Перебор": утыканная перьями Рудковская вызвала отвращение
15:20
"Сдохнуть ей, малышке": угрозы дочери Симоньян повергли в шок
14:49
"Счастлива до дрожи": Бузова перестала скрывать роман с известным блогером
14:47
"Он обязан меня лечить": предполагаемый сын Цискаридзе подает в суд
14:47
Ведущий Первого канала оскорбил Бондарчука в прямом эфире
14:42
Крымский мост: устроивших дерзкую провокацию украинцев поставили на место
14:36
Скончалась автор главной песни из сериала "Друзья"
14:12
"Ей неинтересно светить ****": Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой
14:01
"Большой грех": Эрнсту влетело за решение "эксгумировать" осточертевшую Пугачеву
13:54
"Помогаю от них освободиться!": вымогательница-Сябитова заикнулась о подарках (видео)
13:53
Шуфутинский кичится внуком-певцом из США
13:49
Табаков зовет подругу: во внезапной пневмонии и коме Волчек обнаружился мистический след
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов
Как лечить косточки на ногах
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
"Пугачева меня подсадила": вскрылась тяжелая зависимость Волчек
Парламентарии России и Украины восстанавливают отношения
Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
Общество

Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"

Фото: www.globallookpress.com
Частый гость российских телеэфиров, украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым на канале "Россия 1" озвучил странную угрозу. В изложении ведущего она приобрела двусмысленность и оказалась на грани приличия.
прочитано 369 раз

"Как можно было подписать с нами, с "Транснефтью", транзит на десять лет?!" – словно обвиняя россиян в излишнем доверии к украинцам, возмутился Вячеслав Ковтун. "То есть вы десять лет будете снабжать нас нефтью", – изложил он свое видение условий соглашения.

ПО ТЕМЕ

Обманувшему Путина Зеленскому поставили ультиматум

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

На замечания гостей студии о том, что слово "транзит" не предполагает поставок в саму страну, политолог ответил, что Незалежная найдет способ заполучить не предназначенные ей энергоносители. "Прошу записать: Ковтун признался, что Украина ворует нефть", – отреагировал на его слова Владимир Соловьев. "Притом самым варварским методом – отсасыванием нефти!" – развил он свою мысль об угрозе украинского гостя, из-за чего та приобрела двойной смысл.

"Вы лично проводите маршруты?" – поинтересовался российский журналист. "Там есть специалисты", – не стал отпираться политолог. Однако "отсасывание" транзитной нефти называть воровством отказался. "Мы ее как бы приватизируем по ходу и все. Это будет нормально, это будет рынок", – заявил Ковтун.

Он добавил, что в случае возникновения юридических проблем из-за отбора нефти, которую оплатила другая страна, Украина обратится в стокгольмский арбитраж. Политолог выразил уверенность, что он и в этом случае встанет на сторону Киева и признает всю нефть, попавшую в трубопровод страны, украинской. "И вы согласитесь, но сначала будете возражать", – заключил Ковтун.

Автор: 26 декабря 2019, 16:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Откровение хохла, превратившегося в плесень.
Ответить
Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было Путину больней

Готов я плесенью стать
На сайте спам распространять
Свою мамашу отодрать
И x..й у Трампа отсocать

Когдато был я человек
Теперь я плесень наших дней
Останусь плесенью навек
Чтоб было Путину больней

Готов я обувь облизать
Стоя лакеем у дверей
Потом себе в штаны насрать
Чтоб было Путину больней

Да лучше мне лежать во рву,
Кричать: "Горилочки налей!"
Я газопровод подорву –
Чтоб было Путину больней!

А зависть мой адреналин
Предательство ещё мощней
Приму для кайфа героин
Чтоб было Путину больней

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было Путину больней...

Да, я не строю, не кую,
В Европу тянет всё сильней!
Я в рожу сам себе плюю –
Чтоб было Путину больней!

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было Путину больней!

Вот Ленина я повалил
А жизнь моя всё веселей
Назло свою жену убил
Чтоб было Путину больней

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было Путину больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было Путину больней

Да я майдаун - это факт
И стал я просто сволочней
Отрезать x..й себе я рад
Чтоб было Путину больней

Кастрюлю больше не сниму
Хотя носить всё тяжелей
Себе я ухо оторву
Чтоб было Путину больней

Безвиз! со всей я страстью
Поеду в Польшу побыстрей
Как раб, какое это счастье!!
Чтоб было Путину больней!

Я в Польше выношу горшки
Моя работа всё трудней
Готов вспороть себе кишки
Чтоб было Путину больней

Предать страну готов всегда
Я украинец всех подлей
Забуду русский навсегда
Чтоб было Путину больней!

Я подлостью своей горжусь
И это чувство всех главней
На публике я обосрусь
Чтоб было Путину больней

Но в мире русским повезло
Они меня же все умней
Назло я им сожру Г О В Н О
Чтоб было Путину больней

Антимайдановцев я жёг
Просил бензинчику подлей
Горжусь! В Одессе это шок
Чтоб было Путину больней

И в СБУ я доносил
На "колорадов" наших дней
Себе я яйца откусил
Чтоб было Путину больней

Хочу на русского стучать
Смотря в ращелину дверей
Потом как праздник отмечать
Чтоб было Путину больней

Вот Крым от нас уже сбежал
ЛДНР уйдёт быстрей
Воткну себе я в глаз кинжал
Чтоб было Путину больней

Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней

Промыли СМИ мои мозги
И стал я просто дуралей
Повешусь скоро от тоски
Чтоб было Путину больней

Был Порошенко мой кумир
Теперь Зеленский мне милей
И пусть меня сожрёт вампир
Чтоб было Путину больней
1

Популярные темы форума

Политика

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

Шоу-бизнес

"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от вида извивающейся у шеста Заворотнюк
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг
"Губы-осьминоги": переделанную Дану Борисову перестали узнавать

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

Известный телеведущий сильно растолстел от горя

Мужчина оказался жертвой жуткого кризиса
Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки

Знаменитый спортсмен пообщался с журналистами
Общество

Спортивный Путин довел украинцев до исступления

Особой фантазии пользователи Сети проявить не смогли
Шоу-бизнес

"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян

Артист предстал в брутальном образе

Гороскоп

Славянский гороскоп на 2020 год
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
Косторная может сняться с чемпионата России
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Регионы

"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru