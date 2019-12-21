Красотка-биохимик стала "Мисс Америкой"

Камиль Шрайер давно увлекается биологией и химией. Девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики. Родом красотка из штата Вирджиния.
Одно из ее выступлений настолько поразило судей, что Камиль после этого стали серьезно рассматривать в качестве финалистки конкурса. Шрайер выиграла в отдельной дисциплине "Шоу талантов", где продемонстрировала авторитетному жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.
Мероприятие проходило в штате Коннектикут. Конкурсантки боролись не только за звание главной красавицы Соединенных Штатов, но и за значительную стипендию в 50 тысяч долларов, и за возможность продвигать различные социальные инициативы в качестве "Мисс Америки".
Камиль рассказала, что выходить на сцену конкурса ей не впервой. Девушка выступает уже около шести лет, а вот на подготовку к масштабному мероприятию у нее ушло всего три недели. Она отметила, что все пошло ровно так, как было угодно богу и выразила огромную благодарность всем, кто за нее болел.
Кроме того, девушка рассказала, что в подготовке к конкурсу ей помогала близкая подруга Мария-Тереза Дюваль, которая изначально поддержала "безумную" идею биохимика участвовать в столь крупном мероприятии. Она подбирала для Камиль наряды и всячески помогала ей в подготовке номеров.
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