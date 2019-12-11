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Ведущий шоу "Званый ужин" спас людей во время пожара

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Ведущий передачи "Званый ужин" Григорий Шевчук спас соседей во время пожара. Инцидент произошел в одной из многоэтажек города Железнодорожный.

По словам ведущего, ночью на балконе квартиры на девятом этаже произошел пожар. "Было около часа ночи, я сидел на кухне и занимался своими делами, когда почувствовал запах жженой пластмассы. Он становился все сильнее, и, я стал искать источник запаха, выбежал в подъезд, стал звонить соседям", – рассказал Шевчук в интервью "Комсомольской правде".

Телеведущий сразу вызвал спасателей. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате никто не пострадал. "Причину пока не знаю, возможно там проводка замкнула. Ну это и не важно, нужно было людей спасать, бегать, бить в колокола", – отметил Шевчук.

Автор: 11 декабря 2019, 08:21

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