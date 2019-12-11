Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин сообщил, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем. Однако он добавил, что времени для принятия решения очень мало.
"Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода, но я тоже вас услышал", – цитирует Путина ТАСС.
Ранее глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что сделать 31 декабря выходным невозможно, так как правительство устанавливает сроки праздников заблаговременно. При этом каждый работодатель может разрешить подчиненным отдохнуть в последний день года, передает RT.
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