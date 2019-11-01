Зеленский заставил народ надорвать животы от смеха

В кадре бывший комедиант позирует вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мужчина буквально вытянулся по стойке смирно, в то время как генсек спокойно сидит за столом. Из-за этого Владимира Зеленского принялись распекать на все лады, упражняясь в остроумии.
Как передает телеканал "360", пользователи обозвали президента Незалежной школьником и слугой барина. Впрочем, некоторые были лояльнее к главе государства и отметили, что делать запись в гостевой книге удобнее сидя.
"Докладывайте, товарищ Зеленский, докладывайте", "ВИНОВАТС...ВАШСТВО! БОЛЬШЕ НЕ БУДУ...ПРОСТИТЕ БАРИН....И ТАК ДАЛЕЕ", "Зеленский диктует НАТО условия капитуляции", "А урок то не выучил. Завтра с родителями", "А хотите я вам на рояле сыграю? (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – распекли комментаторы незадачливого президента.
Столтенберг прибыл в Киев 30 октября. В четверг там прошло заседание комиссии НАТО – Украина. В ходе мероприятия генеральный секретарь заявил, что Незалежная свободна в выборе военного блока.
Он отметил, что двери НАТО для страны всегда
открыты. Однако, по словам Столтенберга, дорога к альянсу нелегка: чтобы вступить в НАТО, необходимо провести серьезные реформы.
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