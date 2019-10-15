Россияне поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах

Инициативу "Единой России" о запрете пунктов продажи алкоголя в жилых домах и на придомовых территориях поддержали около 250 тысяч человек. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Народный контроль" Анны Кувычко, по обращениям граждан в 67 регионах было выявлено более трех тысяч таких точек, которые доставляют людям неудобства.

прочитано 176 раз По всей стране свое отношение к запрету так называемых "наливаек" высказали более 250 тысяч человек, отметила она. "Подавляющее большинство опрошенных поддерживают ужесточение требований к размещению питейных заведений на первых этажах жилых домов", – рассказала парламентарий на кругом столе, организованном "Парламентской газетой". ПО ТЕМЕ Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами "ЕР" ускорит принятие закона о "наливайках" в многоквартирных домах Запрет "наливаек" – своевременен, это позволит снизить популярность алкоголя среди молодежи, отметили участники. По словам Анны Кувычко, активисты "Народного контроля" и "Молодой гвардии Единой России" неоднократно фиксировали нарушения закона в таких заведениях. "Одно из самых распространенных – это продажа алкоголя на вынос без вскрытия упаковки, что фактически превращает данные заведения в круглосуточные алкогольные магазины, а также покупка алкоголя без предъявления паспорта", – уточнила парламентарий. При этом взрослые распивают во дворах напитки, купленные в "наливайках", чем подают негативный пример молодежи, подчеркнула Кувычко. Регионы должны получить полномочия, чтобы улучшить ситуацию в данной сфере, этого требует общество, отметила координатор партпроекта "ЕР" "Народный контроль". В настоящее единороссы вместе с молодогвардейцами и активистами проекта "Трезвая Россия" проводят всероссийский сбор подписей в поддержку инициативы об ограничении работы "наливаек" Свое мнение на сайте "ЕР" может оставить каждый желающий. Информация о таких заведениях будет передана в правоохранительные органы. Партпроект "Единой России" "Народный контроль" занимается повышением уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, качества товаров и услуг. Также проводится регулярный мониторинг цен на лекарства.

Иван Поляков 15 октября 2019, 21:23 Автор: