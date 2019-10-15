Во время исполнения российского гимна перед Путиным случился казус (видео)

В сети уже вовсю высмеивают исполнение музыкантов Эр-Рияда. Сначала исполнители не попали в первые несколько нот мелодии, а после стало слышно, что трубачи играют вразнобой. Кто-то изо всех сил тянет мелодию вверх, а кто-то наоборот пытается увести ее вниз.
Впрочем, стоит отметить, что у российского лидера предостаточно внутренней выдержки для того, чтобы проявить уважение к труду музыкантов и не показывать своего недоумения. Однако тень неудовольствия на лице президента все равно можно заметить.
Стоит отметить, что ранее Владимиру Владимировичу уже приходилось слышать исковерканный гимн своего отечества. Так в 2015 году в Египте тоже постарались "порадовать" гостя, но к сожалению, у музыкантов ничего не получилось. Этот инцидент и припомнили пользователи социальных сетей. Многие сравнили казус в Саудовской Аравии с неловкостью в Египте, сообщает издание "Обозреватель".
"Джазовое исполнение гимна! Не рубите головы музыкантам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", "Реально как похоронный марш. ****** аж скривился, как почуял", "Ну, до египтян трубачи не дотянули", "Египетский 2.0.", – написали пользователи.
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