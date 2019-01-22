Как Россия стала социальным государством

Уточнение понятия "социальное государство" в законах поможет выполнить майский указ президента. Так прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Профсоюзный лидер напомнил, что в майском указе Владимира Путина сделан большой акцент на социальную сферу. Раскрытие самого определения"социальное государство" будет способствовать выполнению всех положений этого документа и в целом политики, которая сейчас проводится на очеловечивание экономики, считает Шмаков.

По его мнению, это понятие важно более четко прописать не только в Конституции, но и в законах, которые основываются на ней. В частности, Шмаков упомянул Закон о социальном страховании и Трудовой кодекс.

"В этом отношении здесь предстоит большая законотворческая работа", – приводит ТАСС слова главы ФНПР.



Ранее Вячеслав Володин предложил более полно раскрыть в законодательстве определение "социальное государство". Глава Госдумы связал это с запросом общества на социальную справедливость.

"За время, которое прошло с момента принятия Конституции, возникло большое количество новых социально-экономических практик, например, профессий и форм занятости", - сказал спикер.

Конституция, принятая 25 лет назад, определила путь и приоритеты развития России как сильного, демократического, правового и социального государства.

"Реализация принципов социального государства, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, которые установлены седьмой статьей Конституции, – это ключевой запрос общества к конституционной системе. По сути, это запрос на социальную справедливость", – указал Володин.





Он предложил оценить потенциал Основного закона и адаптировать его к новым вызовам и требованиям времени. Руководитель нижней палаты парламента пояснил, что такой подход полностью соответствует широко распространенной в мировой практике доктрине "живой конституции".