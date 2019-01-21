Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
По мнению спикера, именно парламент играет ключевую роль в анализе эффективности работы Конституции. По его словам, это непосредственно вытекает из ее 94-й статьи.
"Именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль", – сказал Володин.
Глава Думы полагает, что полномочия Федерального собрания, особенно в вопросах парламентского контроля, необходимо расширить. Это позволило бы, в том числе, устранить недостатки Конституции, которые связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти. Володин напомнил, что о крене в сторону исполнительной власти говорил ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин и многие эксперты.
Одной из важнейших поправок к Конституции, принятой за последние
годы, Володин назвал норму об обязанности правительства ежегодно отчитываться
перед депутатами о результатах своей деятельности. Эта обязанность кабмина была
закреплена в Основном законе в 2008 году. Спикер считает, что направление
реализованных конституционных новаций уже задавало вектор на обеспечение более
точного баланса ветвей власти.
Следует развивать эту логику дальше, в частности, уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Госдумой.
По мнению Володина, в российском законодательстве также следует более полно раскрыть определение "социальное государство". Спикер напомнил, что Конституция, принятая 25 лет назад, определила путь и приоритеты развития России именно как сильного, демократического, правового и социального государства.
"Согласно социологическим исследованиям, именно соблюдение и максимально полная реализация конституционных прав граждан – прежде всего социальных прав – является безусловным приоритетом для общества", - напомнил отметил руководитель Госдумы.
В Совете Федерации уже прокомментировали идеи, высказанные Вячеславом Володиным. Верхняя палата готова рассмотреть соответствующие предложения по изменению Конституции, заявил глава профильного комитета Андрей Клишас.
Напомним, что 25 декабря 2018 года Вячеслав Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством парламента предложил проанализировать Конституцию на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений. Спикер предложил найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Основной закон работает сегодня, насколько его положения соответствуют духу времени.
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