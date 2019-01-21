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Политика

Володин предложил настроить баланс власти в Конституции

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Сегодня в Конституции России отсутствует должный баланс ветвей власти, такое мнение высказал спикер Госдумы. Исправить ситуацию, по мнению Вячеслава Володина, поможет расширение полномочий Федерального собрания. Первые шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, теперь пришло время развить эту логику дальше.
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По мнению спикера, именно парламент играет ключевую роль в анализе эффективности работы Конституции. По его словам, это непосредственно вытекает из ее 94-й статьи.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль", – сказал Володин.

Глава Думы полагает, что полномочия Федерального собрания, особенно в вопросах парламентского контроля, необходимо расширить. Это позволило бы, в том числе, устранить недостатки Конституции, которые связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти. Володин напомнил, что о крене в сторону исполнительной власти говорил ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин и многие эксперты.

Одной из важнейших поправок к Конституции, принятой за последние годы, Володин назвал норму об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности. Эта обязанность кабмина была закреплена в Основном законе в 2008 году. Спикер считает, что направление реализованных конституционных новаций уже задавало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти.

Следует развивать эту логику дальше, в частности, уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Госдумой.

По мнению Володина, в российском законодательстве также следует более полно раскрыть определение "социальное государство". Спикер напомнил, что Конституция, принятая 25 лет назад, определила путь и приоритеты развития России именно как сильного, демократического, правового и социального государства.

"Согласно социологическим исследованиям, именно соблюдение и максимально полная реализация конституционных прав граждан – прежде всего социальных прав – является безусловным приоритетом для общества", - напомнил отметил руководитель Госдумы.

В Совете Федерации уже прокомментировали идеи, высказанные Вячеславом Володиным. Верхняя палата готова рассмотреть соответствующие предложения по изменению Конституции, заявил глава профильного комитета Андрей Клишас.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Напомним, что 25 декабря 2018 года Вячеслав Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством парламента предложил проанализировать Конституцию на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений. Спикер предложил найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Основной закон работает сегодня, насколько его положения соответствуют духу времени.

Автор: Александр Комаров21 января 2019, 20:44

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