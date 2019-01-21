Володин предложил настроить баланс власти в Конституции

Сегодня в Конституции России отсутствует должный баланс ветвей власти, такое мнение высказал спикер Госдумы. Исправить ситуацию, по мнению Вячеслава Володина, поможет расширение полномочий Федерального собрания. Первые шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, теперь пришло время развить эту логику дальше.



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