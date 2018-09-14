Москвичей предупредили о бесконечных пробках в выходные

Эксперты сообщают, что 14 сентября движение на вылетных магистралях из Москвы в область будет крайне затруднено. Плотный трафик связывают грядущими выходными и теплой погодой, которая способствует загородным поездкам.
Специалисты уточняют, что пробки ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД. ЦОДД призвал водителей соблюдать внимательность и аккуратность на дороге, а также придерживаться установленного скоростного режима, передает телеканал "360".
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