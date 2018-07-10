США в истерике от новой российской ракеты
Минобороны России собираются оснастить модернизированной ракетой большой дальности самолеты Су-30СМ, Су-35 и Су-57. Такие планы вызвали у военных США страх и тревогу.
Обеспокоенность объясняется тем, что данная ракета сможет сбивать на большой дальности любой военный самолет США. Не исключение и знаменитые F-35, передает Washington Free Beacon.
Ближайший аналог Р-37М – европейская ракета "Метеор". Однако эта военная техника сможет войти в состав вооружения F-35 не ранее 2024 года. Одним из преимуществ новых российских ракет является то, что их система наведения защищена от радиоэлектронного воздействия противника.
Ранее Р-37М за пределами России практически не использовались. Ими были оснащены стратегические бомбардировщики МиГ-31. Самолеты "Су", в арсенал которых войдут Р-37М, могут применяться на любом театре военных действий.
В частности, Су-30 идут на экспорт в Индию, Малайзию, Алжир. Самолеты Су-35 востребованы в Китае. Кроме того, лайнеры "Сухой" применялись в операции российских военно-космических сил в Сирии.
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