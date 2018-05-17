В Charlie Hebdo поглумились над кровавой резней в Париже

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, печально известный своим неоднозначным отношением к допустимым границам юмора, нашел в случившемся 12 мая в Париже теракте повод для шутки. Издание опубликовало карикатуру на мэра французской столицы, передает Пятый канал. Улыбающаяся Анн Идальго стоит на фоне подставок с ножами, напоминающих аппараты по прокату велосипедов. "Наконец-то в Париже что-то работает", – гласит подпись к рисунку.
Dans Charlie hebdo, cette semaine : l’entretien apaisé entre Donald Trump. Iran versus USA : désamour et engrenage dessinés. Nouveauté Charlie : à fond la France ! ce qui se passe au bas de chez vous et bien d'autres...@Anne_Hidalgo https://t.co/UiY7mRTsWN pic.twitter.com/NAhJKQxf0j— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 мая 2018 г.
Напомним, 12 мая в центре Парижа 20-летний гражданин Франции, в детстве приехавший в страну из Чечни, напал на прохожих с ножом. Ему удалось ранить пятерых прохожих, один из которых погиб. Злоумышленника застрелили прибывшие на место атаки полицейские.
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