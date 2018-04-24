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Общество

Какими вырастают дети в семьях алкоголиков

Фото: pixabay.com
Знаете, что объединяет всех детей, которые растут в семьях, где один из родителей страдает алкоголизмом или употребляет наркотики? Как не странно, это нехватка родительского внимания, потому что даже если один из родителей вполне социален, все его силы уходят на борьбу с алкоголизмом партнера. 
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Отсюда – агрессия: дети не только могут регулярно подвергаться побоям со стороны пьющего родственника, но также довольно часто любые проблемы решаются криком или шлепком – у родителей просто нет ресурса. Плюс бедность: заболевание делает зависимого неработоспособным, все деньги уходят на "зеленого змия" или бесконечное лечение. А вот формирование личности ребенка, волею судьбы оказавшего в такой семье алкоголиков, происходит по четырем основным сценариям. По каким именно, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, психодиагност и главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

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"Маленький взрослый". Это трудолюбивый, ответственный ребенок, наличие которого в асоциальной семье в принципе удивляет родственников, соседей и друзей, если таковы имеются. Он стремится быть первым во всем, отлично учится, занимает первые места на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Все это делается для того, чтоб снискать одобрение и похвалу у своей пьющей семьи. Или хотя бы у окружающих. Любая неудача или даже второе место на олимпиаде больно ранит его и оборачивается почти трагедией. Ближе к подростковому возрасту родители, как правило, взваливают на его плечи дом, быт и заботу о младших братьях и сестрах. И ребенок один всех безропотно тащит. Он все еще надеется заслужить любовь, который, увы, никогда не будет. В перспективе такой психотип становится трудоголиком. Он может добиться колоссального успеха и не столкнуться с проблемой алкоголизма. Но на фоне этого, если он, допустим, стал руководителем, непременно окружит себя алкоголиками, начнет их опекать, лечить. Довольно много пациентов, которых вот так за руку приводят их начальники.

Фото: pixabay.com

В партнеры "маленький взрослый" также выбирает человека, о котором нужно заботиться. Не обязательно алкоголика, это может быть маленькую хрупкую женщину или слабого, инфантильного мужчину. В результате такие семьи получаются вполне гармоничными. "Маленький взрослый" - ответственный отец и нежная мать. Этот психотип, пожалуй, самый благополучный из всех вариантов, хотя, безусловно, травмированный.

"Невидимка". Самая распространенная модель поведения, как показывает практика. В семье такого ребенка практически не видно – он стремится быть незамеченным. Родителям так  удобно – малыш не доставляет хлопот. Это глубокий интроверт, который с большой вероятностью обзаведется к пубертату всеми признаками шизоида. Ему сложно общаться с людьми, находить друзей, выражать свои эмоции и даже отвечать у доски (поэтому нередко таких детей записывают в "тупые"). Задача ребенка, а потом и подростка такого типа  – мимикрировать под окружающий мир, слиться с обстановкой, затихнуть, сделать все, чтобы не привлекать к себе внимания (а заодно и к своей семье). Поэтому дома он тихо играет в игрушки, сам себя развлекает, много фантазирует, живет в своем вымышленном мире. Причем мир, этот может быть удивительным, ярким, талантливым, но, увы, семья не заботится о том, чтобы эти таланты и вообще какие либо способности сына или дочки развивать.

Все проблемы "невидимка" решает самостоятельно, а родители только рады: один из них пьет, другой занят первым. К большому сожалению, такие "золотые", тихие, беспроблемные дети имеют  склонность к суициду в подростковом возрасте, будучи крайне ранимыми, тревожными натурами, подверженными психогенным депрессиям. К тому они все переживания держат в себе и уносят потом с собой. Если пубертат более-менее пройден, большой процент "невидимок" все же становятся алкоголиками годам к 30-40. То есть, по сути, это такое же самоуничтожение, но растянутое во времени.

Фото: pixabay.com

"Шут". Такой ребенок – шутник, балагур и душа компании -кажется, не замечает, в какой семье он растет. Он спешит посмеяться над всем, иначе ему пришлось бы заплакать. Он отшучивается в магазинах, когда покупает отцу бутылку водки. Вся его жизнь напоминает лимерик, даже во взрослом возрасте "шут остается" незрелым, инфантильным, не способным выстроить нормальные отношения ни с друзьями (и позиция "души компании" тут не спасает), ни с партнером (он не знает и даже интуитивно не понимает – как). Часто это дети из актерских и творческих семей, в которых алкоголизм нередко сопутствует таланту.  

"Трудный ребенок". С точки зрения наркологии судьба таких детей бесповоротно сломана ранней, стремительной, злокачественной алкоголизацией. В третьем классе появляются сигареты, в четвертом-пятом – алкоголь. "Трудные дети" – привычные пациенты школьных и детских психологов, козлы отпущения у преподавателей,  частые гости комнаты милиции и приютов – многие с ранних лет бродяжничают, убегают из дома. Скитальцев возвращают, они сбегают снова, попадают не без вмешательства органов опеки в детский дом, откуда снова сбегают. Если в ход идут наркотики, то это сразу большие дозировки и мощные препараты. Но погибают такие дети вовсе не от алкоголизма или наркомании (от них просто не успевают, 90 % не доживает до 30 лет), а от образа жизни, вызванного употреблением: тут и пьяная езда, и драки, и криминальные истории.  Упал с крыши, утонул, пропал без вести. Вот эта группа как раз про дурную наследственность, отчаянный алкоголизм, кратчайший путь к саморазрушению. 

Фото: pixabay.com

"В рамках работы с зависимостями разного рода среди наших пациентов чаще всего встречается психотип – "трудный ребенок",– рассказала Dni.Ru клинический, семейный психолог, член РПА Жанна Засыпкина. - На втором месте – "невидимка", но алкоголизм там развивается позже – к 30 годам. Увы, в семье, где регулярно и безмерно употребляют алкоголь, никогда не вырастет здоровый, психологически устойчивый человек. Нет, вовсе не обязательно, что он тоже станет пить. Дело в психологической травме, которую получают дети алкоголиков всегда  и без исключения". 

Там где алкоголь – всегда нелюбовь, агрессия, насилие, девиации, бедность. "Даже если мы возьмем лучший вариант развития событий – успешного трудоголика, становится очевидным, что и трудоголизм – не совсем здоровое явление, несмотря на то, что оно в тренде. Вы, наверняка, замечали, как много людей, которые никогда не могут усидеть на месте, постоянно куда-то стремятся, жаждут успеха, славы, денег и главное – признания и похвалы, даже если жизнь вроде бы сложилась прекрасно? Все вокруг ахают – и как ты все успеваешь? Такое состояние называется "синдромом деятельного человека", которому невыносимо существовать, если ничего не происходит. Он не умеет быть счастливым просто так. А жизнь ведь в основном и есть "когда ничего не происходит". Ничего здорового в таком поведении нет и не может быть.  Когда изучаешь анамнез таких пациентов, часто выясняется, что это дети недолюбленные, с повышенной тревожностью, из неблагополучных семей, в которых кто-то из родителей страдал зависимостью", – отметила психолог. 

24 апреля 2018, 17:55

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