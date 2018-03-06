Как выбрать цветы на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор рекомендовал мужчинам отбирать цветы по степени раскрытия бутона и эластичности лепестков. А флористы рассказали, в какую сумму им обойдется дамский праздник.

Специалисты посоветовали обратить внимание на свежесть стебелька (он не должен быть сухим), а также на степень раскрытия и крепкость цветка. Эксперты предложили отказаться от букетов с искусственными украшениями на лепестках – декоративные элементы могут скрывать первые признаки увядания.

"Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", – цитирует ведомство "Газета.ru".

Самый простой букет тюльпанов из пяти цветков обойдется москвичам в 250 рублей, то есть 50 рублей за штуку. Также цена будет зависеть от сорта и граммажа тюльпана: от 30 граммов и выше считаются хорошими.

"Тюльпаны могут быть махровыми, сортовыми, попугайными, пионовидными. Чем тяжелее цветок и реже его разновидность, тем цена выше", – цитирует РИАМО руководителя пресс-службы "Флорист.ру" Талию Ахметову.

По ее словам, стоимость букета также формируется из расчета аренды помещения и услуг продавцов. Дешевле будет приобретать цветы у оптовиков.

Добавим, что с прошлого года цена праздничного букета осталась неизменной. В 2017-м стоимость тюльпанов накануне праздника в среднем составляла 50-80 рублей за штуку.