В Москву к 8 марта придет потепление

Столичные синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 8 марта. В город придет потепление: столбик термометра поднимется до -4...-6 градусов. "Будет выглядывать солнце, не исключен слабый снег", – цитирует метеоролога "Утро.ru".

Примечательно, что за выходные в начале марта в Москве уже выпало 40% месячной нормы осадков. В общей сложности толщина снежного покрова увеличилась на 15 миллиметров, передает РИА ФАН.