Польша собирает армию для войны с Россией

Польские "Войска территориальной обороны" смогут противостоять даже грозному российскому спецназу. Варшава готовит армию к войне с Москвой, отмечают американские аналитики.

Самая большая угроза для Польши – это Россия, так постоянно твердят в правящей партии "Право и справедливость". Под этим лозунгом партия со времени своего прихода к власти в 2015 году начала реформу в армии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны", пишет американское издание National Interest.

Главный идеолог изменений в армии – теперь уже бывший глава минобороны Польши Антони Мачеревич. Он заявлял о необходимости создать легкую волонтерскую пехоту на региональном уровне в качестве дополнения к существующим национальным вооруженным силам. Мера вызваларазногласия в военных кругах страны. Мачеревича, в частности, критикуют за то, что он отдал предпочтение "Войскам территориальной обороны", а не регулярной армии.

Тем не менее, новый министр Матеуш Моравецкий от своего предшественника не отстает. Он назвал Россию наиболее "серьезной угрозой для страны" – и реформу продолжил. Перед "самообороной" ставят не только обычные задачи по защите ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей. "Войска территориальной обороны" будут противодействовать дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения. Сейчас в "ВТО" уже около семи тысяч человек. Однако к 2019 году численность войск планируется довести до пятидесяти тысяч.

Дебаты вокруг необходимости такой реформы в Польше не утихают, отмечает издание. Некоторые эксперты говорят о том, что Минобороны ослабляет регулярную армию, забирая в "Войска территориальной обороны" лучших офицеров. Другие им возражают, утверждая, что, во-первых, армия не ослабляется, а во-вторых, отменно обученные бойцы "ВТО" смогут противостоять даже грозному российскому спецназу.



