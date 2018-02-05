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Общество

Поклонская мечтает увидеть Париж

Наталья Поклонская. Фото: Dni.Ru
Наталья Поклонская мечтает побывать в Париже. Депутат Госдумы призналась в этой слабости, но совершить вояж в Европу ей мешают санкции.
прочитано 641 раз

Депутат Наталья Поклонская дала большое интервью изданию "Газета.ru". Речь шла, в частности, о налаживании отношений России и Украины. В этом вопросе бывший прокурор Крыма была непреклонна.

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 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Всех преступников посадить в тюрьму. И привлечь к ответственности за их злодеяния, которые они совершают с 2013 года по настоящее время. Сегодня на Украине, по сути, люди, которые пришли к власти, захватили власть, организовав государственный переворот, и сегодня занимаются геноцидом украинского народа", – заявила Поклонская.

По ее словам, украинская власть не дает своему народу права честно выбирать руководителей. Отвечая на вопрос, кого она видит во главе Украины, Поклонская сказала, что на сегодня не понятно, кто управляет страной.

"Попробуйте сказать что-то против этой власти. Попробуйте поговорить на русском языке сейчас на Украине – так закопают. Детей в песочнице бьют из-за того, что они позволяют себе на русском языке говорить", – утверждает парламентарий.

Поклонская также рассказала о своей заветной мечте – она хотела бы побывать в Париже, но европейские санкции не дают ей это сделать. Интересно, что именно в столице Франции в 1971 году, не дожив несколько месяцев до своего столетия, умерла балерина Матильда Кшесинская.

В прошлом году Наталья Поклонская никак не могла смириться со съемками фильма "Матильда", в котором отражена история взаимоотношений последнего императора России Николая Второго и балерины. Между депутатом и режиссером картины Алексеем Учителем развернулась бурная заочная дискуссия.

Экс-прокурор Крыма посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат написала несколько жалоб в Генеральную прокуратуру, но премьера "Матильды" все-таки состоялась в октябре 2017 года.

Автор: Александр Комаров5 февраля 2018, 19:21

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