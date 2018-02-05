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Общество

Поклонская заинтересовалась суррогатным материнством

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наталья Поклонская взялась за очередную резонансную тему. Депутат Госдумы решила бороться с суррогатным материством.
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Опрос на тему "следует ли запретить в России суррогатное материнство" экс-прокурор Крыма провела на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Наталья Поклонская подчеркнула, что резултаты этого исследования она использует в своей законотворческой работе.

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За введение запрета высказались более половины подписчиков депутата в соцсетях. Это парламентария весьма порадовало. "Рада поделиться с Вами статистикой ответов на вопрос: "Необходимо ли запретить суррогатное материнство?" Каждый подписчик мог оставить свое мнение и в итоге я получила более 230 ответов", – написала Поклонская.

Из общего числа респондентов за запрет высказались 139 человек. Еще 60 подписчиков считают, что к суррогатному материнству можно прибегнуть, если на то есть медицинские причины. 22 человека выступили категорически против введения такого запрета. Еще 14 опрошенных считают, что нужно прописать категории граждан, имеющих право на суррогатное материнство.

Как писали Dni.Ru, Наталья Поклонская недавно заявила, что готова поехать на Украину. Там депутат Госдумы будет фиксировать нарушения прав человека. С таким заявлением бывший прокурор Крыма выступила после известия о том, что депутаты Верховной рады проголосовали за закон о реинтеграции Донбасса.

Поклонская считает, что сейчас жителям Донбасса, Одессы и других городов Украины необходима помощь правозащитников и наблюдателей. "На Украине повсюду нарушаются права человека, а международные уполномоченные по защите этих самых прав беспробудно молчат, придумывая небылицы о нарушениях прав где угодно, особенно в российском Крыму", – возмущается Наталья Владимировна. 

Автор: Андрей Евлампиев5 февраля 2018, 14:59

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