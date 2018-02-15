Секс-тренера эскортницы Рыбки нашли среди ученых в "Сколково"

Александр Кириллов, известный как секс-тренер Алекс Лесли, фигурирует на сайте инновационного центра "Сколково". На это обратили внимание пользователи Сети и журналисты.

Имена Александра Кириллова, автора тренингов по соблазнению, и его подопечной, модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) прогремели на всю страну после скандала, когда на них подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги, и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди.

Алекс Лесли не только тренер по соблазнению олигархов, но и директор Центра интеллектуальных систем прогнозирования в "Сколково". На сайте фонда написано, что он публиковался в англоязычных научных журналах, читал доклады в Китае, США и Израиле. https://t.co/31QORzG7cL — Mikhail Golub (@golub) 15 февраля 2018 г.

"Тут Алекса Лесли (того самого секс-гуру, учителя Насти Рыбки) нашли на сайте "Сколково". Оказывается, его зовут Александр Кириллов, он ученый и занимается космосом. В активе Александра несколько крупных конференций и выставок, статьи в научных журналах и контакты с американскими NASA и Boeing. Вот он какой. Наш Илон Маск", – сообщает Telegram-канал Mash. К слову, информация о Кириллове до сих пор доступна на официальном сайте инновационного центра.

Публикация от Алекс Лесли (@alex.lesley) Янв 21, 2018 в 9:11 PST

Публикация от Алекс Лесли (@alex.lesley) Фев 14, 2018 в 5:06 PST

В профиле Александра Кириллова говорится, что он директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Также отмечается, что его поддерживают грантополучатели NASA и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, а сам он имеет контакты с этими организациями.

Кроме того, там указано, что у него есть патенты в США, Китае и России, а также более десяти публикаций в англоязычной научной периодике. Согласно доступной информации, он участвовал и выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах. Примечательно, что "Сколково" поспешило удалить фото скандального секс-тренера со своего сайта, которое было доступно там до недавнего времени, передает "Ридус".