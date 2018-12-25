Путин утер нос миллиардерам в поединке

Команда Владимира Путина победила в очередном матче Ночной хоккейной лиги. Президентская дружина сражалась со сборной НХЛ.



На матч президент прибыл после совещания, которое провел в Сочи. Игра проходила в ледовом дворце "Большой". Команда Путина – "Звезды Ночной хоккейной лиги", соперники – сборная Ночной хоккейной лиги.

Команды выступали в красной и белой формах соответственно. Обслуживала встречу бригада судей под началом президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Перед началом встречи гимн России исполнил победитель телевизионного шоу "Голос. Дети" Данил Плужников.

В белой форме на лед вышли друзья и соперники Путина – миллиардеры Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Владимир Потанин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

За команду Путина, которая вышла в красной форме, играли бывший защитник "Нью-Джерси", сенатор Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, министр обороны Сергей Шойгу и еще один легендарный хоккеист, Павел Буре.

Путин подоспел только ко второму периоду. За это время команда, которую повел в бой подменивший президента Сергей Шойгу, успела забросить две шайбы.

Путин заменил Шойгу в первой тройке после перерыва и сразу же отправился в атаку – на первую шайбу у президента ушло меньше четырех минут. "Белым" распечатать ворота соперника удалось лишь во втором периоде, это сделал Воробьев.