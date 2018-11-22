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Общество

Юрист рассказал о статусе бизнесмена Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев. Фото: www.globallookpress.com
Специалист по международному праву, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич разъяснил статус бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. По его словам, в деле о коррупции в Монако миллиардер является подозреваемым, а не обвиняемым, и обязан являться к следователю по повестке.
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Юрист подчеркнул, что до того момента, как не предъявлены обвинения, Рыболовлев может считаться только подозреваемым. "Несмотря на различия правовых систем, то, что монегаски называют термином "inculpé/mis en examen", соответствует в российском уголовном процессе статусу подозреваемого", – цитирует Панича газета "Известия".  

Адвокат отметил, что следствие до предъявления официальных обвинений должно заниматься сбором доказательств и проверкой готовности дела к передаче в суд. Подозреваемый, в свою очередь, обладает в это время специальными правами для защиты: знает, в чем его подозревают, может знакомиться с материалами дела, давать объяснения или показания, оспаривать подозрения, уточнил Панич.  

Рыболовлев, будучи под судебным контролем, обязан выполнять только два условия, рассказал адвокат. Во-первых, бизнесмен должен являться по повестке к судебному следователю, во-вторых, не общаться с другими участниками следствия.  

Панич уверяет, что это – далеко не самый строгий вариант. "В других случаях подозреваемого могут обязать выплатить залог, в отношении него может быть оформлена подписка о невыезде. Ему могут запретить покидать страну, где он находится. Его свобода передвижений может быть ограничена", - разъяснил юрист. 

Дмитрий Рыболовлев. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября в Монако. Его подозревают в активной торговле влиянием, коррупции и нарушении профессиональной тайны следствия. На следующий день после допроса предпринимателя освободили, после чего он приехал в Москву.  

Помимо миллиардера под подозрением оказались девять человек. В их числе – адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, супруга и сын экс-министра юстиции Монако Кристин и Антуан Нармино, бывший советник правительства княжества Поль Массерон и другие лица.  

В прошлом году во влиятельной французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой утверждалось, что Нармино якобы гостил в швейцарской резиденции Рыболовлева по личному приглашению бизнесмена. Кроме того, журналисты упоминали о подарках некоторым правоохранителям княжества.  

В ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье российского предпринимателя и его окружение обвиняли в давлении на полицию и следственные органы Монако. По мнению бизнесмена, Бувье завысил стоимость 37 картин на миллиард долларов. Арт-дилер в ответ обвинил предпринимателя в сговоре с правоохранителями княжества.

Автор: Иван Поляков22 ноября 2018, 14:48

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