Медвежья болезнь: Запад в страхе от российского мультика
По мнению Ницой, Лондон опередил Киев – первыми о недопустимости демонстрации мультфильма должны были заявить на Украине. "Между собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его украинским детям показывать", – сказала детская писательница.
Она также отметила, что с помощью мультфильма Россия создает себе образ "пушистой" и доброжелательной страны, пишет РИА Новости.
Ранее британская газета Times назвала мультсериал "Маша и Медведь" элементом кремлевской пропаганды и инструментом мягкой силы России. Не исключено, что таким образом критики мультфильма повышают его рейтинги, которые и так зашкаливают. Общее число просмотров "Маши и Медведя" в Сети составляет более сорока миллиардов.
К теме #МашаИМедведь как внедрённые агенты Путина pic.twitter.com/Umt22PQHO8— Svetlana Kolosova (@Svkolosova) 18 ноября 2018 г.
Добрались до детей – так прокомментировал нападки на безобидный мультик глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. "Видимо, все методы, которые использует британский политический истеблишмент в отношении России, исчерпаны, и нужно было открыть какой-то новый ящик Пандоры и начать его развивать на всех информационных каналах", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".
Претензии к мультфильму высказывались и ранее. Год назад литовские депутаты заявили, что медведь в популярном мультике олицетворяет собой русскую агрессию. Кем на самом деле является второй персонаж – девочка Маша – парламентарии тогда не сообщили.
Мультсериал "Маша и Медведь" входит в топ-5 узнаваемых мультфильмов в Европе. Мультфильм переведен на несколько десятков языков и стал самым просматриваемым сериалом на YouTube.
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