Захарову насмешили испугавшиеся "Маши и Медведя" британцы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью в британском издании, назвавшем популярный мультфильм "Маша и Медведь" пропагандистским. Оценивать подобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства.



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