Захарову насмешили испугавшиеся "Маши и Медведя" британцы

По словам Марии Захаровой, позиция британских СМИ очень удобна. Идет якобы "противодействие российской угрозе", а факты, не отвечающие определенным геополитическим интересам, игнорируются, пояснила она.

"Всегда же удобнее видеть "гибридную войну" в мультфильмах и не замечать при этом, например, как Вооруженные силы Украины обстреливают свое же гражданское население в Донбассе", – сказала представитель МИДа "Взгляду".

Ранее влиятельная британская газета The Times опубликовала материал, где назвала мультсериал "Маша и Медведь" орудием российской пропаганды и "мягкой силой" Кремля. По мнению журналистов, девочка и медведь являют собой символы России, проникают в неокрепшие умы детей в западных странах и отрицательно на них влияют. Так, профессор Энтони Глиса отметила в Маше напористость и неприятный характер. По мнению ученого, героиня "слишком много на себя берет".

На публикацию газеты с сарказмом отреагировали в российском посольстве в Лондоне. В Twitter-аккаунте дипломатической миссии предложили Великобритании различные варианты спасения от "Маши и Медведя". "Открыть некий центр по противодействию мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход", – пошутили в посольстве.

An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be