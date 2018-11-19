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Общество

Захарову насмешили испугавшиеся "Маши и Медведя" британцы

Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью в британском издании, назвавшем популярный мультфильм "Маша и Медведь" пропагандистским. Оценивать подобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства. 
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По словам Марии Захаровой, позиция британских СМИ очень удобна. Идет якобы "противодействие российской угрозе", а факты, не отвечающие определенным геополитическим интересам, игнорируются, пояснила она.

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"Всегда же удобнее видеть "гибридную войну" в мультфильмах и не замечать при этом, например, как Вооруженные силы Украины обстреливают свое же гражданское население в Донбассе", – сказала представитель МИДа "Взгляду".  

Ранее влиятельная британская газета The Times опубликовала материал, где назвала мультсериал "Маша и Медведь" орудием российской пропаганды и "мягкой силой" Кремля. По мнению журналистов, девочка и медведь являют собой символы России, проникают в неокрепшие умы детей в западных странах и отрицательно на них влияют. Так, профессор Энтони Глиса отметила в Маше напористость и неприятный характер. По мнению ученого, героиня "слишком много на себя берет".

На публикацию газеты с сарказмом отреагировали в российском посольстве в Лондоне. В Twitter-аккаунте дипломатической миссии предложили Великобритании различные варианты спасения от "Маши и Медведя". "Открыть некий центр по противодействию мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход", – пошутили в посольстве.  

На популярный мультсериал западные СМИ обратили внимание еще в прошлом году. В сентябре 2017-го депутат от партии "Союз отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Кащюнас усмотрел в "Маше и Медведе" олицетворение русской агрессии. https://dni.ru/culture/2017/9/14/380152.html

Автор: Иван Поляков19 ноября 2018, 10:04

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