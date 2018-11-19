В Риме запретили одеваться центурионом

Власти Рима ввели запрет на появление на улицах города в костюме центуриона, передает НСН. Мера направлена не против попавших в будущее древнеримских военачальников, а против аниматоров, развлекающих досужую публику. В город поступали многочисленные жалобы на псевдоцентурионов – дескать, они задирают цены за совместные фотографии с ними, грубят прохожим и даже промышляют карманными кражами. За появление на улице Рима в костюме центуриона придется выложить 400 евро штрафа.