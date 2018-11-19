Уникальные документы времен Великой Отечественной войны преданы огласке

Ко Дню ракетных войск, который празднуется в России 19 ноября, Министерство обороны страны опубликовало уникальные архивные документы о подвигах героев в Великую Отечественную войну, передает сайт "ТВ Центр". Отмечается, что выбрать днем артиллериста именно эту дату было решено из-за того, что именно 19 ноября 1942 года советские войска начали масштабное контрнаступление под Сталинградом и активнейшее участие в этой операции принимали именно "боги войны".