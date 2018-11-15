Украина готовится сравнять Донбасс с землей
Такое вооружение запрещено использовать минскими соглашениями, но Киев, похоже, готов развязать широкомасштабную войну на юго-востоке страны. 36 гаубиц, пушек и реактивных систем залпового огня "Град" переброшены к линии соприкосновения, сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой зафиксировано прибытие в район населенного пункта Калиново тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады", – сказал Безсонов.
Он обратился к международным наблюдателям ОБСЕ с требованием зафиксировать наличие запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения, пишет РИА Новости.
Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса https://t.co/VVfnrykKvB #выбор #донбасс с помощью @onlinekpru— Михаил Швайковский (@Svajkovskij49Br) 15 ноября 2018 г.
Украина начала военную операцию в Донбассе в 2014 году и до сих пор обстреливает окраины Донецка из минометов и стрелкового оружия. По некоторым данным, с начала так называемой АТО на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек. Практически каждый день из ДНР и ЛНР приходят новости об обстрелах жилых домов и промышленных предприятий.
При этом ни президент Петр Порошенко, ни Верховная рада ни на шаг не приблизились к выполнению минских договоренностей. В свою очередь власти самопровозглашенных республик, не дожидаясь принятия решений в Киеве, 11 ноября сами провели выборы в органы местной власти в ДНР и ЛНР.
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